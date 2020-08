Notte brava di un Casamonica: distrugge un bar e spacca i vetri ad un'auto

La notte brava di un giovane Casamonica: prima danneggia un bar in via Orazio Raimondo, zona Torrenova; poi, non contento, dopo qualche ora distrugge i vetri di un'auto parcheggiata sulla stessa strada.

Il tutto è successo nella notte tra domenica e lunedì. R. Casamonica, 21 anni, ha danneggiato l'interno di un bar di via Raimondo: arrivata la polizia, il giovane rampollo della famiglia mafiosa di Roma Est è stato portato in commissariato e denunciato per danneggiamento.

Quando il 21enne è uscito dal commissariato, è tornato nella via del bar ed ha spaccato i vetri posteriori e anteriori di un'auto parcheggiata. A quel punto i poliziotti, tornati sul posto perché avvisati dai residenti della zona, hanno arrestato R. Casamonica. Dopo l'arresto il processo con rito direttissimo.

"Arrestato altro esponente della famiglia Casamonica. Aveva danneggiato un bar e un'auto nella periferia sud-est della città. A Roma non c'è spazio per la prepotenza di chi crede di essere al di sopra della legge. Grazie alla Polizia di Stato per intervento immediato", commenta su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi.