Notte da piromani: distrutte 6 auto e 2 motorini in due diversi incendi

Una notte di roghi e di superlavoro per i Vigili del fuoco. Due incendi dolosi hanno mandato in fumo 2 scooter e 6 auto: ora sono in corso indagini per stabilire se la mano sia quello dello stesso piromane.

I roghi si sono verificati a Tivoli e a al Portuense.

Tivoli

Si indaga a Tivoli sulle cause di un incendio che, poco dopo la mezzanotte, ha distrutto sei auto danneggiandone altre quattro. Il rogo è divampato attorno alle vetture parcheggiate in piazzale Grande Torino e si è propagato velocemente da un’auto all’altra. Ad interrompere la catena sono stati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme impedendo che altre macchine ne venissero divorate. La conta dei danni, però resta ingente. Sul posto, per effettuare rilievi e indagini, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tivoli. Le macchine sono tutte di proprietà di privati cittadini.

Portuense

I carabinieri della stazione Bravetta sono intervenuti intorno alle 4 della notte scorsa in viale Arturo Martini, in zona Portuense, dove un incendio ha completamente bruciato due motorini nell'area verde di un parcheggio. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e i militari impegnati nelle indagini per ricostruire l'origine del rogo.