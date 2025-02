Notti folli: 30 euro e bevi quanto alcool vuoi, Infinity Bottle arriva a Roma.

Non lo dite al ministro Salvini ma a Roma, sbarca Infinity Bottle, la notte in cui con appena 30 euro di ticket d'ingresso si potrà avere un tavolo e bottiglie di alcool senza limiti.

L'Ostiense come Roccaraso

Una sorta di all you can eat, in versione all you can drink, sino a quando gli avventori che si sono dati appuntamento nel quartiere Ostiense a Roma, che rischia di diventare un po come Roccaraso non saranno game over.

L'offerta vola su TikTok

Da giorni su Tik Tok si moltiplicano video e follower della nuova offerta firmata Night Life Roma” che propone appunto di poter bere senza limite se non quello fisico. Le hostess del video parlano chiaro: “30 euro d'ingresso” e il classico tavolo, sul quale basterà aver finito una bottiglia di wodka, rhum o gin e guadagnare il bonus per chiedere e ricevere una nuova bottiglia a scelta. E per gli appassionati del cosplay, “Io e le mie colleghe te le porteremo vestite da astronaute, poliziotte, suore. Ma con due regole fondamentali - precisa l'influencer – che tu sia maggiorenne”. E poi la seconda regola che di fronte ad un fiume di alcool sembra un ossimoro: “Che tu beva responsabilmente”.

Condannati a bere responsabile

“Bere responsabile” di fronte alla possibilità di ordinare e deglutire sino al coma etilico, appara un'impresa titanica o un contrappasso dantesco ma così viene narrato.

Nell'offerta che rischia di attirare migliaia di giovani al Grand Opening dell'8 febbraio all'Ostiense non c'è alcun riferimento alla salute, agli effetti sull'alcool di chi si mette alla guida di un'auto e alle nuove restrizioni del Codice della Strada. Gli organizzatori della notte dell'alcool libero precisano che il target è quello degli studenti universitari.