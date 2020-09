Nuotare contro il tumore al seno: ad Ostia la “Swim For Fun-Pink Edition”

Una nuotata solidale contro il tumore al seno: si svolgerà domenica 6 settembre alle ore 9 alla Lega Navale Italiana Sezione di Ostia la “Swim for fun-Pink Edition”, un evento organizzato insieme a Terramare in favore di Susan G. Komen Italia, l'associazione impegnata nella lotta contro i tumori al seno.

La giornata si terrà nella struttura situata sul lungomare Caio Duilio, 36 e prevede una nuotata solidale non competitiva in acque libere aperta a tutti: uomini, donne, ragazzi, ragazze, sportivi e non. Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza della prevenzione per i tumori femminili ma anche per concepire il mare come elemento di libertà utile al supporto psicologico di chiunque viva un momento difficile, anche dal punto di vista della salute.

È ormai provato che il mare rappresenti una sorta di medicina naturale grazie al sole, all’aria aperta e alla sua capacità di migliorare il tono dell’umore e allontanare la depressione. Senza contare gli effetti positivi sullo stress e quelli dovuti all’apporto di vitamina D. Con l’occasione la Lega Navale vuole anche sviluppare un’interessante collaborazione con Terramare - un laboratorio di idee che svolge attività di promozione sportiva e sociale – e con Susan G. Komen Italia l’associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.





“Abbiamo voluto supportare in maniera concreta la prevenzione ma anche dare l’esempio di come si possano, con l’aiuto del mare, ritrovare degli stimoli psicologici nella cura della malattia. Il mare, in particolare, da questo punto di vista può essere un grande alleato capace di trasferire sentimenti positivi di serenità, autocontrollo e in generale rappresentare una bella valvola di sfogo. Le attività all’aria aperta e di gruppo aiutano inoltre le persone a non sentirsi sole e a mettersi alla prova con limiti e paure”, afferma la Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ostia, Carola De Fazio.

“Anche quest'anno, malgrado i fatti accaduti e nel rispetto delle regole di sicurezza anti-covid, ci siamo impegnati per organizzare la seconda edizione di SWIM FOR FUN che definirei un' altra bella nuotata per raggiungere il nostro obiettivo di sensibilizzazione sociale", ha aggiunto il Presidente di TerrAmare, Emiliano Mignani.

L’iscrizione a “Swim for fun-Pink Edition” dovrà essere effettuata entro giovedì 3 settembre inviando una email all’indirizzo assoterramare@gmail.com.