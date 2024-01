Nuoto, Sapienza a stile libero: 2 studentesse ai Mondiali in programma a Doha

Giulia D'Innocenzo ed Emma Virginia Menicucci, studentesse del secondo anno del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria della Sapienza, hanno fatto incetta di medaglie agli ultimi Campionati nazionali di nuoto che si sono tenuti a Riccione dal 13 al 17 aprile.

E ora sono pronte per rappresentare l'Italia ai Mondiali di nuoto di Doha.

Il palmares

Giulia è arrivata terza (medaglia di bronzo) nella specialità dei 100 delfino e Virginia terza (anche lei medaglia di bronzo) nei 100 stile libero. A queste si aggiungono due ori ottenuti in staffetta e un argento per Giulia e due argenti per Virginia. Complessivamente sono state 7 le medaglie totalizzate dalle studentesse dell’Ateneo.

La prima volta per l'Ateneo

È la prima volta che un risultato così importante nel nuoto viene raggiunto da atleti dell’Ateneo e per di più da due studentesse contemporaneamente. Giulia ed Emma hanno già rappresentato l'Italia alle Universiadi portando a casa risultati e medaglie. Ora tocca al grande salto Mondiale: la sfida di Doha.

La Rettrice

"Il successo di queste nostre studentesse – sottolinea la rettrice Antonella Polimeni – è la dimostrazione che si può conciliare l’impegno universitario con brillanti risultati anche nelle discipline sportive. Per questo, in occasione della tradizionale cerimonia per il Compleanno della Sapienza, di cui abbiamo appena festeggiato i 720 anni dalla fondazione, abbiamo voluto premiare anche le studentesse e gli studenti che si sono distinti per particolari meriti sportivi”.