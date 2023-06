Nuova bomba d'acqua: Roma come Venezia. Nelle prossime ore altri temporali

Una nuova bomba d'acqua si è abbattuta sulla Capitale: di nuovo le vie della città sono diventate come i canali di Venezia. Allagamenti in varie parti della città, tuoni e fulmini. E nuovi temporali sono attesi nelle prossime ore.

Le previsioni del tempo dicono infatti che continuerà a piovere a più riprese fino alla sera. Nella giornata di giovedì tornerà a piovere, con un nuovo forte temporale previsto nel pomeriggio.

Un clima che sembra ormai tropicale con scrosci improvvisi di pioggia che durano anche solo pochi minuti, accompagnati da venti e fulmini. Per tutta la mattinata il cielo della Capitale è stato grigio e spesso scosso da forti tuoni. Complici le caditoie e i tombini spesso otturati da immondizia, foglie o altro, le strade si allagano.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Tra il 13 e il 14 giugno sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Roma. I pompieri sono dovuti intervenire in vari punti della città visto che le varie ondate di pioggia intensa che si sono abbattute a più rirpresa sulla città hanno provocato l'allagamento di strade e strutture abitative. Interventi anche per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti. Gli interventi sono stati concentrati soprattutto nella zona nord e sud est della città.

Gualtieri: “60 millimetri in 90 minuti”

Molte le proteste e le critiche sui social per la scarsa manutenzione di caditoie e tombini che portano agli allagamenti.

“'Bisogna essere seri - ha commentato però il sindaco Roberto Gualtieri - e non confondere le bombe d'acqua con le normali piogge o temporali. Qui stiamo parlando di 60mm di acqua in 90 minuti”.