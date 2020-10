Roma

Giovedì, 29 ottobre 2020 - 14:16:00 Nuovi bus Atac in periferia, Raggi contestata: “Quando ci rifai le strade?” Il sindaco e l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, presentano gli autobus a Casal Monastero. I cittadini: “Sono anni che qui non si fa nulla”

Nuovi bus Atac nella periferia nord-est di Roma, Virginia Raggi ed il fido assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese presentano i nuovi mezzi per la città. Ma nel bel mezzo della presentazione ecco un gruppo di cittadini che si avvicina al sindaco e contesta l'operato della Giunta M5S. “Voglio vede' quando ci rifate le strade – strilla un anziano mentre la Raggi passeggia in diretta social davanti ai nuovi bus –. Sono anni che qui non si fa nulla”. La risposta della Raggi è glaciale, spiazzata dal contestatore: “Arriveremo anche qui signore”. I nuovi mezzi in servizio a Casal Monastero fanno parte della tranche di 328 bus acquistati da Roma Capitale e si aggiungono ai 227 già su strada dallo scorso anno. Altri 212 nuovi veicoli arriveranno a partire dal 2021. "Miglioriamo e potenziamo la rete del trasporto pubblico della nostra città. Entro fine mandato avremo rinnovato oltre la metà della flotta Atac. Sono investimenti mai fatti prima per garantire un servizio migliore, soprattutto in quartieri periferici come Casal Monastero. Vogliamo che cittadini e residenti abbiano collegamenti più rapidi ed efficienti”, dichiara la Raggi a fine presentazione.