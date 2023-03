Nuovo Codice degli Appalti: i Provveditori della Sanità del Lazio a convegno

Giovedì 23 marzo, a Frosinone, presso la Sala Teatro dell'ASL Frosinone via A. Fabi si svolgerà il convegno dal tema “Arriva il nuovo Codice degli Appalti”. L’incontro è stato organizzato dall'AEL Associazione Economi e Provveditori della Sanità del Lazio, aderente alla F.A.R.E- - Federazione degli Economi e Provveditori della sanità (www.fareonline.it).

Parlare del nuovo Codice degli Appalti, in questo momento, per i buyer della sanità è molto importante perché dal 1° aprile entrerà in vigore il nuovo testo che ora sta concludendo l’iter delle approvazioni di Camera e Senato. Poi dal 1° luglio 2023 sarà abrogato il DLgs n.50/2016.

La modifica per le procedure

Nonostante i Provveditori della sanità siano abituati a lavorare con una normativa che cambia spessissimo, quasi di giorno in giorno, basi pensare che il DLgs n.50/2016, ora in vigore, ha avuto circa 818 interventi di revisione, l’entrata del nuovo strumento normativo li metterà di fronte al cambiamento di diverse procedure e ad una revisione del loro stesso ruolo cosa che sicuramente creerà, almeno inizialmente, uno shock nell’ingranaggio operativo.

Ha accolto l’invito per partecipare ai lavori dell’AEL l’On. Luciano Ciocchetti vice Presidente della XII Commissione della Camera dei Deputati. Presenti alla manifestazione il Presidente nazionale FARE dott. Salvatore Torrisi, la Presidente AEL dott.ssa Monica Caira e il Direttore Generale ASL Frosinone, arch Angelo Aliquò, oltre a tutti gli uffici di provveditorato delle ASL del Lazio.

Il nuovo Codice degli Appalti ha come mission quella di semplificare il Codice cercando di mettere in mano agli operatori uno strumento che non vada interpretato, ma solo applicato. Di questo parleranno i relatori Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria ed Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma “Tor Vergata, gli avvocati del Foro di Roma Lucio Lacerenza e Eugenio Tristano e il dottor Guido Gastaldon, Sourcing Sanità Beni e Servizi- Area Sanità di Consip.