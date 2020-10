Nuovo Dpcm contro l'ordinanza sulle mascherine del Lazio: la denuncia di FdI

Il nuovo Dpcm del Governo Conte mette al palo l'ordinanza sull'obbligo delle mascherine della Regione Lazio: in due righe, il documento firmato il 13 ottobre dal premier e dal ministro Speranza pensionerebbe la direttiva di Zingaretti e D'Amato. A scoprire l'incompatibilità tra i due testi è Fratelli d'Italia.

"Il nuovo DPCM del Governo e la direttiva di Zingaretti sulle mascherine sono tra loro incompatibili: da un parte il Governo dice che i cittadini non dovranno portare la mascherina all'aperto nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; dall'altra il provvedimento della Regione Lazio dice che la mascherina va portata sempre e ovunque: secondo lo Zingaretti-pensiero un cittadino che va al mare a prendere il sole deve farlo obbligatoriamente con la mascherina”, denuncia in una nota la consigliera regionale di Fdi, Chiara Colosimo.

“Ma c'è di più – continua la Colosimo –. Il Governo specifica che sono esenti dall'obbligo di mascherina all'aperto coloro i quali svolgono attività sportiva, mentre sono obbligati quelli che invece fanno attività motoria; Zingaretti invece stabilisce che siano esentati dall'obbligo di mascherina quelli che fanno attività sportiva e quelli che fanno attività motoria. E' bene precisare che secondo l'OMS attività motoria è tutto ciò che si fa quando non si sta a riposo: camminare è attività motoria, per cui secondo la Regione Lazio chi cammina può non portare la mascherina mentre per il Governo sì. Questa è la dimostrazione plastica dei pastrocchi fatti da Conte e da Zingaretti, due campioni di sciatteria amministrativa capaci solo di ingenerare confusione tra i cittadini. Zingaretti faccia chiarezza: nel Lazio valgono le regole del Governo o quelle della Regione Lazio?".