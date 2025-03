Occupazione Roma e Lazio in mano al Turismo: 30 mila nuovi posti di lavoro

Lavoro a Roma e nel Lazio, i dati grezzi di Camera di Commercio su base Istat fanno tornate il sorriso: il tasso di lavoratori segna un record storico che Camera definisce “il più alto di sempre”.

I numeri non nascondono la fragilità del sistema

Ma i numeri non riescono a nascondere la fragilità del “Sistema Roma” sempre più ancorato all'unica vera industria: il Turismo. Se nel 2024 Industria e Costruzioni fanno segnare rispettivamente 9 mila occupati e 7 mila addetti, nel Commercio e nei servizi legati, il dato sale a 30 mila unità. E cosi crescono anche colore che cercano un lavoro.

Il report di Camera di Commercio 2024

Gli occupati nel Lazio sono stati 2milioni 415mila, 40mila in più rispetto al 2023, e 149mila in più rispetto al 2021. Il numero di occupati nel Lazio è il più alto di sempre. A Roma e provincia il numero di occupati è stato di 1milione 842mila, 23mila in più rispetto al 2023, e 118mila in più rispetto al 2021. Il tasso di occupazione nel Lazio (15-64 anni) sale al 64% (cfr. Italia 62,2%), 0,8% in più rispetto al 2023 e oltre 2 punti in più rispetto al 2022.

I numeri dei lavoratori e delle lavoratrici

A Roma e provincia il tasso di occupazione (15-64 anni) sale al 65,8%, 0,5% in più rispetto al 2023. Il tasso di occupazione, sia a Roma che nel Lazio, è il più alto di sempre. Il tasso di occupazione femminile nel Lazio sale al 55,8% (cfr. Italia 53,3%), anche per questo indicatore si tratta del valore più alto di sempre. A Roma e provincia il tasso di occupazione femminile sale al 58,5%.

In calo l'Agricoltura

Gli occupati nel Lazio sono aumentati di 30mila nel settore commercio, alberghi, ristoranti e altri servizi, 9mila unità nell’industria, 7mila nelle costruzioni. Diminuzione, invece, di 6mila unità nell’agricoltura. Gli indicatori dell’occupazione ci dicono che sono stati del tutto recuperati e superati i livelli pre-pandemia del 2019 sia a Roma che nel Lazio. Le persone in cerca di occupazione nel Lazio sono 161mila, il valore più basso dal 2007, 18mila in meno rispetto al 2023. A Roma sono 115mila, 10mila in meno sul 2023. Il tasso di disoccupazione (15-64 anni) scende nel Lazio al 6,4% e a Roma al 6% (cfr. Italia 6,6%). Il tasso di disoccupazione giovanile allargato (15-34 anni), nel Lazio si attesta al 12,3%, in leggera diminuzione rispetto al 2023, quasi dimezzato rispetto ai valori 2021 (cfr. 19,8% nel 2021 e 14,6% nel 2022).