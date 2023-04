Occupazioni, Lega: “Il Comune non riscuote a 22 mln di multe dagli abusivi"

Non si ferma la battaglia sulle occupazioni abusive a Roma: dopo l'audizione dell'assessore Zevi davanti alla Commissione Trasparenza, arriva un'accusa dal capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori: “Il Campidoglio lascia sfuggire oltre 22 milioni di euro che dovrebbero essere riscossi: gli abusivi non tirano fuori un euro e continuano a vivere tranquillamente nell’abuso”.

Queste le parole del consigliere che parla con i dati alla mano: dopo una richiesta di accesso agli atti, infatti, Santori ha ottenuto i dati relativi alle multe comminate dalla Polizia Locale per le occupazioni abusive dal 2020 in poi.

“L’amministrazione Pd ha già gravi carenze nella gestione delle occupazioni abusive - spiega Santori - ma solo per le sanzioni non pagate perde milioni di euro finendo con l’agevolare ancora una volta i furbetti, ipnotizzata nel sonno dogmatico di un’ideologia che premia l’illegalità. Non è anche questa una modalità per aiutare gli abusivi da parte da parte dell’assessore Zevi?”.

I dati

“Questo emerge scorrendo l’elenco che la Lega ha ottenuto dal Dipartimento risorse economiche in risposta alla richiesta di accesso agli atti: abbiamo tutti numeri dell’ennesimo schiaffo alla città e ai romani onesti: su oltre 1800 sanzioni elevate in due anni e mezzo gli introiti per le casse pubbliche sono pari a zero. Si convochi subito un tavolo di confronto per recuperare queste somme, usarle per acquisire nuovi immobili per lo scorrimento delle graduatorie e per fare la manutenzione degli alloggi comunali, troppo spesso in condizioni precarie”

Ed in effetti leggendo i dati sui verbali elevati dalla Polizia Locale nei confronti degli occupanti abusivi, emerge come su 1861 sanzioni comminate fin dal 2020, solo 62 sono state pagate. Cioè solo il 3,33%.

“Faremo un esposto alla Corte dei Conti”

“Sono 22 milioni di euro - denuncia Santori - che dovrebbero essere riscossi da Roma Capitale e girati in parte alla Regione Lazio, che a sua volta dovrebbe aggiungerli anche sul fondo dedicato al sostegno per l’affitto. Non è anche questa una modalità per aiutare gli abusivi da parte da parte dell’assessore Zevi? Ecco perché depositeremo un esposto alla Corte dei Conti su questa situazione”.