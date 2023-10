Ognissanti e omaggio ai defunti: l'Ama promette cimiteri sicuri e decorosi

In occasione della ricorrenza dei defunti Ama, in coordinamento con Roma Capitale, ha predisposto uno speciale piano di accoglienza in tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della città.

Dal 28 ottobre al 5 novembre saranno infatti rafforzati servizi e presidi di personale per assistere le migliaia di romani che, in questi giorni, si recheranno a fare visita ai propri cari. “La visita ai cimiteri nel periodo che ci avvicina alla ricorrenza dei defunti costituisce da sempre un’occasione per le famiglie romane di ricongiungersi idealmente ai loro familiari scomparsi”, afferma l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Il Verano è un museo a cielo aperto

“L’amministrazione capitolina, insieme ad Ama, è fortemente impegnata a restituire condizioni dignitose a questi luoghi dedicati alla memoria - continua - Nel caso del cimitero Verano, inoltre, siamo di fronte a un vero e proprio museo a cielo aperto, che abbiamo voluto valorizzare attraverso un programma di eventi volti a favorirne la conoscenza”.

“In queste giornate dedicate alla memoria di chi non c’è più è importante essere ancora più vicini alla cittadinanza rafforzando i servizi di accoglienza e orientamento – sottolinea il presidente di Ama, Daniele Pace – Di concerto con l’amministrazione capitolina stiamo lavorando da mesi per assicurare decoro e sicurezza in tutti i cimiteri. Migliorare la fruibilità di queste strutture è una delle nostre priorità”.