Olimpiadi, Abodi: “No ai giochi a Roma è stata una sconfitta per tutti”

“Il no ai giochi a Roma è stata una sconfitta per tutti. Mi auguro che ci siano nuove opportunità” lo ha detto il Ministro dello Sport Andrea Abodi, commentando la nomina di Andrea Varnier ad amministratore delegato di Milano-Cortina, il comitato che gestirà le Olimpiadi invernali del 2026.

Il Ministro ha commentato la decisione dell'allora sindaca Raggi di ritirare la candidatura di Roma a ospitare le Olimpiadi del 2024.

"Un'occasione persa le Olimpiadi a Roma? - ha detto il Ministro Abodi - mi piace sempre condividere la responsabilità. Chi è arrivato a gestire questa città per volontà popolare, non aveva, forse, l'esperienza per valutare con serenità e profondità quella opportunità. Si è visto nel tempo e si è capito che il grande avvenimento, se ben gestito e ben spiegato, è parte delle priorità della città. Le Olimpiadi, tanto più adesso, partono proprio dalla sostenibilità sostenibile”.

“Allora - aggiunto il Ministro con rammarico - non siamo stati in grado di spiegarlo, prima della campagna elettorale. L'abbiamo persa un po' tutti. L'ha persa la città ma mi auguro non l'abbia persa definitivamente, magari potrà esserci una nuova opportunità di ritorno in Europa e mi auguro che l'Italia sappia mettersi nella condizione, partendo da un'ottima organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, di potersi candidare a qualcosa di ulteriormente affascinante".