Olimpiadi di Giocoleria: 200 artisti da tutta Italia ridanno vita a Celleno

Olimpiadi di Giocoleria: una grande convention che richiamerà duecento giocolieri e artisti di strada da tutta Italia per prendere parte alla grande festa di questa arte e nel fine settimana ridaranno vita al paese fantasma di Celleno, in provincia di Viterbo.

Il borgo medievale, abbandonato intorno agli anni Trenta per via del rischio di frane del colle su cui sorge, e ricostruito a poca distanza, sarà palcoscenico di due appuntamenti dedicati al mondo della giocoleria con artisti che arriveranno da tutta Italia. L'evento è organizzato da Circo Verde Asd. “Un evento senza scopo di lucro - dicono gli organizzatori - che offre un luogo di scambio per giocolieri e artisti, dilettanti e professionisti in un’atmosfera amichevole e non competitiva”. L'iniziativa è giunta quest'anno alla sua seconda edizione.

Gli appuntamenti del fine settimana

Dal 27 aprile al 1° maggio la Polisportiva di Celleno ospiterà 200 tra giocolieri e artisti di strada. L'impianto sportivo diventerà un piccolo villaggio circense, con tanto di area spettacoli, un zona campeggio, un'area per il cibo e una palestra per l'allenamento.

Sabato 29 nella piazza della Repubblica di Celleno si terrà un gran Galà che comincerà alle 21 e coivolgerà tutti gli artisti. La piazza centrale della nuova Celleno diventerà un grande circo per rendere magico il sabato, grazie allo show offerto dagli artisti partecipanti. Domenica 30 sarà invece il giorno in cui Celleno si riempirà di musica e di colori: alle 16 grande parata per le vie di Celleno, poi in serata Olimpiadi di Giocoleria in piazza.