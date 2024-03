Olio, ecco i migliori del Lazio: la premiazione della Camera di Commercio

I migliori oli del Lazio premiati a Roma. I frantoi diventano un'eccellenza e vengono premiati in grande stile. Un riconoscimento che porta il Lazio al top in Italia: a sbaragliare la concorrenza in particolare il frantoio dei fratelli Narducci di Morricone e la cooperativa di Canino che hanno avuto un dominio assoluto.

Il Concorso è promosso dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, con il supporto tecnico-scientifico di Agro Camera, in collaborazione con la Regione Lazio, le associazioni di categoria di settore e le altre Camere di Commercio della regione.

Un anno difficile

Strategico il ruolo del Concorso anche in un’annata difficile come quella attuale, condizionata dalla prolungata siccità e piogge primaverili che hanno danneggiato la fioritura, limitando le produzioni, ma non la qualità. Il Lazio continua, ancora oggi, ad attestarsi su circa la metà della produzione storica.

Il presidente Tagliavanti

“L’olivicoltura nel Lazio – ha spiegato Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – ricopre, da sempre, un ruolo strategico nel panorama agroalimentare e la sua importanza, che coinvolge tutte le province della regione, è ben spiegata anche dai numeri: circa 83.000 ettari di superficie olivetata, ben 127.865 aziende complessivamente coinvolte nella filiera e 319 frantoi attivi. Non solo. Il riconoscimento di una quinta denominazione, l’Olio di Roma IGP, è un’ulteriore testimonianza della dinamicità e della qualità produttiva delle nostre imprese. Una qualità che viene riconosciuta anche al di fuori dei confini regionali”.

David Granieri in prima linea

“E’ necessario puntare decisamente sulla qualità dei prodotti - afferma David Granieri, componente di Giunta della Camera di Commercio di Roma per il settore Agricoltura - perché il mercato internazionale è pronto per un made in Italy distintivo e di identità. Per questa ragione dobbiamo usare bene i marchi di qualità europei e dare al consumatore la certezza della migliore qualità di quello che compra”.

Raccolto difficile

Nonostante un raccolto difficile, la selezione si conferma come una importante certezza per le imprese facendo registrare la partecipazione di 37 aziende per un totale di 46 etichette, con la seguente partecipazione territoriale: Latina 17, Viterbo 12, Roma 11, Rieti 6. Ben 22 aziende hanno manifestato interesse a partecipare al concorso nazionale “Ercole Olivario” con 37 oli. Oltre alla categoria extravergine di oliva dunque, sono in concorso le 5 denominazioni regionali: Sabina DOP, Canino DOP, Tuscia DOP, Colline Pontine DOP e Olio di Roma IGP.

I premi

I premi sono attribuiti ai primi due classificati per ognuna delle categorie in concorso (DOP-IGP ed extravergine) che si articolano, sulla base del fruttato, in leggero, medio e intenso. I vincitori sono stati selezionati, attraverso specifiche sessioni di assaggio, da una Commissione esaminatrice composta da degustatori professionisti individuati, tra l’altro, in base all’anzianità di iscrizione nell’Albo ufficiale degli assaggiatori e all’esperienza specifica di sedute di assaggio degli oli regionali.I lavori del panel si sono svolti nel Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma.

I vincitori della XXXI edizione del concorso

Extra vergine - FRUTTATO LEGGERO1° Soc. Agr. Colli Etruschi soc. coop. Blera VT Colli Etruschi Io Bio2° Az. Agr. Casino Re Sonnino LT Casa Rossa.



Extra vergine - FRUTTATO MEDIO1° Cantina Sant'Andrea Terracina LT Cantina Sant'Andrea2° Az. Agr. Riccardo Palombelli Cori LT Itrana



Menzione speciale Op Latium Soc. Coop. Agr. Roma RM Oleum Nostrum



Extra vergine - FRUTTATO INTENSO1° Az. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT Verdemare2° Az. Agr. Alfredo Cetrone Sonnino LT Cetrone In



Menzione speciale Az. Agr. Biologica Paola Orsini Priverno LT Riserva Paola OrsiniMenzione speciale Diamante Verde Latina LT Diamante VerdeMenzione speciale Frantoio Cioccolini Vignanello VT Monocultivar Caninese

Sabina DOP - FRUTTATO LEGGERO1° DueNoveSei Az. Agr. Moricone RM Sabina DOP2° Az. Agr. Silvi



Sabina Sapori Palombara Sabina RM Sabina DOP Etichetta Nera

Sabina DOP - FRUTTATO MEDIO1° Frantoio Oleario F.lli Narducci S.r.l. Moricone RM Riserva Sabina DOP 2° Soc. Agr. Colle Difesa s.s. Palombara Sabina RM Colle Difesa Sabina DOP

Canino DOP - FRUTTATO LEGGERO1° Olivicola di Canino soc. agr. Cooperativa a r.l. Canino VT DOP Canino 2° Az. Agr. Laura De Parri Canino VT Cerrosughero

Canino DOP - FRUTTATO MEDIO1° Frantoio Gentili Farnese VT DOP Canino Gentili2° Az. Agr. Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia Canino VT DOP Canino

Canino DOP - FRUTTATO INTENSO1° Oleificio Sociale Cooperativo di Canino S.C.A. Canino VT DOP Canino

Tuscia DOP - FRUTTATO LEGGERO1° Soc. Agr. Colli Etruschi soc. coop. Blera VT Evo Tuscia DOP 2° Soc. Agr. Sciuga s.s. Montefiascone VT Il Molino Tuscia DOP

Colline pontine DOP - FRUTTATO INTENSO1° Az. Agr. Alfredo Cetrone Sonnino LT Cetrone Colline Pontine DOP 2° Pontecorvi Lucio Sonnino LT Villa Pontina

Menzione speciale Az. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT Don Pasquale

Olio di Roma IGP - FRUTTATO MEDIO1° Az. Agr. Biologica Alessandro Scanavini Sabaudia LT Olio di Roma IGP2° Consorzio Unico Palombara Sabina RM Olio di Roma IGP

MIGLIORE OLIO BIOLOGICO -Pontecorvi Lucio Sonnino LT Villa Pontina

MIGLIORE OLIO MONOVARIETALE - Az. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT Verdemare

MIGLIORE OLIO AD ALTO TENORE DI POLIFENOLI E TOCOFEROLI - Az. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT Verdemare

MIGLIORE CONFEZIONE “PREMIO TONINO ZELINOTTI” - Az. Agr. Laura De Parri Canino VT Cerrosughero

PREMIO “GRANDI MERCATI” -Soc. Agr. Colli Etruschi soc. coop. Blera VT Evo Tuscia DOP

PREMIO “GIOVANE IMPRENDITORE” - Az. Agr. Riccardo Palombelli Cori LT Itrana

PREMIO “IMPRESA FEMMINILE”- Az. Agr. Laura De Parri Canino VT Cerrosughero

PREMIO DELLA CRITICA - Soc. Agr. Colli Etruschi soc. coop. Blera VT Evo Tuscia DOP

PREMIO CARTA DEGLI OLI - Food Service s.r.l.s. Roma RM Enoteca Ristorante Terre e Domus

Finalisti Ercole Olivario

Extravergine

Cantina Sant'Andrea Terracina LT Cantina Sant'AndreaAz. Agr. Riccardo Palombelli Cori LT ItranaAz. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT VerdemareAz. Agr. Alfredo Cetrone Sonnino LT Cetrone InAz. Agr. Biologica Paola Orsini Priverno LT Riserva Paola OrsiniFrantoio Cioccolini Vignanello VT Monocultivar CanineseAz. Agr. Biologica Adria Misiti Sabaudia LT Le Camminate

Dop

Frantoio Oleario F.lli Narducci S.r.l. Moricone RM Riserva Sabina DOP Olivicola di Canino soc. agr. Cooperativa a r.l. Canino VT DOP Canino Az. Agr. Laura De Parri Canino VT CerrosugheroSoc. Agr. Colli Etruschi soc. coop. Blera VT Evo Tuscia DOP Soc. Agr. Sciuga s.s. Montefiascone VT Il Molino Tuscia DOPAz. Agr. Alfredo Cetrone Sonnino LT Cetrone Colline Pontine DOP Az. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT Don PasqualeAz. Agr. Biologica Paola Orsini Priverno LT Orsini Colline Pontine DOP.

