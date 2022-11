Omicidi nel quartiere Prati, il gip ha convalidato il fermo per De Pau

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo per Giandavide De Pau, l'uomo sospettato di aver ucciso tre donne nel quartiere Prati. Il giudice si è riservato di decidere quale misura cautelare adottare per De Pau.

L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro De Federicis, è accusato di triplice omicidio aggravato per aver ucciso le due donne cinesi in via Riboty, e la 65enne colombiana in via Durazzo. Durante l'udienza di convalida del fermo, De Pau ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. L'udienza si è tenuta nel carcere Regina Coeli, dove l'uomo è rinchiuso da sabato 19, quando è stato arrestato. L'uomo è strettamente sorvegliato perché si teme possa suicidarsi.