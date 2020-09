Roma

Martedì, 15 settembre 2020 - 18:00:00 Omicidio a Marconi, romano ucciso a coltellate in strada: arrestato un 48enne Emanuele Mattei, un 43enne, ucciso nella notte in via Borghesano Lucchese: dopo otto ore di interrogatorio, arrestato uno dei due fermati

Omicidio in strada questa notte alle 2 circa in via Borghesano Lucchese 24, una traversa di viale Marconi. A perdere la vita Emanuele Mattei, un 43enne romano ucciso da due coltellate. Dopo otto ore di interrogatorio, i carabinieri hanno arrestato uno dei due uomini fermati nella mattinata, un 48enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i colleghi del Nucleo Operativo Compagnia Trastevere chiamati da alcuni residenti. Inutili i soccorsi per l'uomo che è stato trovato riverso a terra in strada. Le ricerche dei Carabinieri, condotte dal Nucleo Radiomobile di Roma, dal Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere e della Stazione Porta Portese, hanno consentito di rintracciare due persone. Si tratta di due uomini, uno dei quali è stato fermato a bordo di un'auto in via Pacinotti, all'incrocio con piazzale della Radio. I militari dell'Arma continuano le indagini per risalire al movente. Ancora al vaglio dei militari la posizione dell'altro fermato. Secondo quanto una prima ipotesi, il delitto sarebbe avvenuto negli ambienti della criminalità.