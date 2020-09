Omicidio a Marconi, romano ucciso a coltellate in strada: fermati due uomini

Omicidio in strada questa notte alle 2 circa in via Borghesano Lucchese 14, una traversa di viale Marconi. A perdere la vita un 43enne romano ferito a morte da una coltellata. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i colleghi del Nucleo Operativo Compagnia Trastevere chiamati da alcuni residenti. Inutili i soccorsi per l'uomo che è stato trovato riverso a terra in strada.

Le ricerche dei Carabinieri, condotte dal Nucleo Radiomobile di Roma, dal Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere e della Stazione Porta Portese, hanno consentito di rintracciare due persone. Si tratta di due uomini, che al momento vengono ascoltati in caserma e la cui posizione è al vaglio. Uno dei due è stato fermato a bordo di un'auto in via Pacinotti, all'incrocio con piazzale della Radio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere indagano per fare luce sull'accaduto mentre i rilievi sul luogo del delitto e sull'auto sono svolti dalla sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via in Selci.