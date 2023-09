Omicidio a Roma, ucciso a colpi di pistola e buttato nel carrello della spesa

È stato ritrovato senza vita dentro un carrello, con delle ferite d’arma da fuoco. È successo in via Raffaele Costi, in zona San Basilio di Roma, intorno alle ore 13:30 quando la volante 19 della polizia di Stato in transito si è fermata perché ha notato, vicino a un palazzo occupato, un uomo all’interno di un carrello.

Indagini in corso

Non si conosce ancora l’identità dell’uomo. Si tratta di un uomo di colore, che è stato attinto da dei colpi di arma da fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. In particolare si stanno cercando telecamere utili alle indagini che potrebbero aver rirpeso la scena o la fuga del o dei killer. L'ennesimo atto di violenza comunque che testimonia come la città sia fuori controllo.

Dopo l'aggressione a Don Coluccia

L'omicidio di San Basilio, una delle tre meggiori piazze di spaccio di Roma dopo Tor Bella Monaca a Quarticciolo, porta prepotentemente in auge il problema della sicurezza: non funziona nulla, dal lato politico - dove è fallimentare l'operato dell'assessore Lucarelli - ai controlli è un fallimento totale. L'agguato di San Basilio arriva poche ore dopo l'agguato subito dal prete antispaccio, Don Coluccia, in via dell'Archeologia. L'assalitore resta in carcere anche se la sua posizione è variata da tentato omicidio a lesioni. Il giovane non si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando così al magistrato i motivi del suo gesto che restano coperti dal segreto istruttorio. La convalida dell’arresto è stata riconosciuta dal Gip per le accuse di violenza, minaccia e lesione a pubblico ufficiale.