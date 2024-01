Omicidio del 14enne, fermato il terzo giovane: è il fratello di un indagato

Terzo fermo da parte dei carabinieri di Frascati, per l'omicidio di Alexandru Ivan il ragazzo di 14 anni ucciso nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, nel parcheggio della Metro C Pantano a Montecompatri.

Le indagini

I carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Frascati hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto - emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri, nei confronti di un 30enne, fratello di uno degli altri due indagati già fermati. In carcere a Velletri e a Treviso, indagati di concorso in omicidio, ci sono i cugini Petrov. Il fermato odierno sarebbe il fratello di uno dei due.

Analisi dei tabulati

Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso allo stesso, risulterebbe in compagnia di uno dei correi nelle fasi antecedenti, esecutive e successive all’omicidio, quando avrebbe trovato riparo in Aprilia. Le indagini sono ancora in corso.