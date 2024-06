Omicidio Michelle Causo, in Aula la richiesta del Pm per l'assassino cingalese

“Mi aspetto una pena esemplare, 25 o 26 anni. Il massimo della pena prevista, anche se nostra figlia non la rivedremo più”. Lo hanno detto Gianluca Causo e Daniela Bertoneri, genitori di Michelle Causo, entrando al tribunale per i minorenni di Roma.

Oggi ci sarà l’udienza del processo che vede imputato il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno scorso ha ucciso la 17enne lasciata poi cadavere su un carrello della spesa a Roma, in zona Primavalle.

Il processo e la richiesta del Pm

Condannare a 20 anni il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno scorso ha ucciso Michelle Causo, la 17enne lasciata poi cadavere su un carrello della spesa a Roma, in zona Primavalle. È la richiesta formulata dal pm davanti al Tribunale dei minori. Il rappresentante dell’accusa ha chiesto la pena massima, 30 anni, che scendono a 20 per la scelta del rito abbreviato. Ora ha preso la parola la difesa. Al giovane, che assiste all’udienza collegato in videoconferenza dal carcere di Treviso, la procura contesta l’omicidio aggravato dalla premeditazione, l’occultamento e il vilipendio di cadavere. In aula sono presenti i genitori della vittima, assistiti dagli avvocati Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida. Nel corso del dibattimento, una perizia psichiatrica disposta dal tribunale dei Minori ha stabilito che il giovane imputato, reo confesso, è capace di intendere, escludendo per lui qualsiasi seminfermità. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare la sentenza.