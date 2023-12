Onda di occupazioni nei licei di Roma. Presi nove nuovi istituti storici

La prima è scattata alle 22,08 di ieri, lunedì 4 dicembre Stamattina, però, il bilancio delle occupazioni è salito: Mamiani, Tasso, Righi, Virgilio, Morgagni, Colonna e altri tre istituti storici della Capitale sono stati "presi" dagli studenti.

I primi studenti a entrare, sono stati quelli del Mamiani, liceo di viale delle Milizie. Sono riusciti ad aprire i cancelli, hanno messo qualche banco davanti a quello principale che affaccia su strada e a volto coperto si sono barricati nella scuola. Poi è toccato agli altri due licei, il Virgilio di via Giulia, il Righi di via Campania, il Tasso di via Sicilia e l’onda non si ferma. Altre scuole romane stanno occupando anche stamattina.

Studenti in rivolta

“Quest’anno — scrivono gli studenti in una nota — a testimonianza della convinzione con cui portiamo avanti la protesta, il comunicato presenterà le problematiche del sistema scuola accompagnate da valide soluzioni che pretendiamo vengano attuate, affinché l’istruzione si avvicini alle nuove esigenze giovanili. Pertanto, nella prima giornata, proponiamo un corso presieduto dal sociologo Roberto Latella (ore 18.30), che ci svelerà differenti approcci didattici, più adatti all’epoca e alla generazione attuali”.