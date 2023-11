Onorato l'ammazza ministri: l'assessore allo sport attacca sul Flaminio

Prima l'attacco a Sangiuliano sul Colosseo. Poi l'affondo a Salvini sullo stadio Flaminio. Alessandro Onorato, assessore allo Sport e al Turismo di Roma Capitale, è l'unica vera opposizione al Governo. Un ammazza ministri che ogni giorno spara bordate, sempre inappuntabili, e si difende come un leone davanti agli attacchi che gli arrivano contro.

La punta di diamante - anche per mancanza di competitor, ma lo sarebbe stato comunque - della Giunta Gualtieri è il solo che da solo sa farsi valere. L'ultimo affondo riguarda lo stadio Flaminio e tira in ballo il ministro Matteo Salvini.

L'affondo di Salvini

“Il ruolo delle Soprintendenze va ripensato, un tempio dello sport, del rugby del calcio ridotto in quelle condizioni è una vergogna. È uno scempio, quell’area va restituita alla città. Roma ha bisogno di uno stadio nuovo, se ne parla da troppi anni, si faccia in fretta”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell’iniziativa ‘Future Cities’ in corso a Roma, interpellato sulle condizioni dello stadio Flaminio (in disuso dal 2011, ndr) e gli impianti sportivi della Capitale.

La replica di "Top Gun" Onorato

"La nostra priorità - spiega l'assessore allo Sport Alessandro Onorato - è il recupero con i fondi comunali dei tanti impianti in periferia che per anni sono stati abbandonati. Sul Flaminio che ha una valenza nazionale e internazionale ci aspettiamo da parte del Governo Meloni non soltanto delle frasi a effetto ma soprattutto i fondi, come avvenuto a Venezia e Firenze, per intervenire subito sull'impianto realizzato da Nervi. Al contempo ci aspettiamo indicazioni chiare sui vincoli delle Sovrintendenze statali che continuano ad ostacolare gli investitori privati che vorrebbero intervenire proprio sul Flaminio. Se il Ministro Salvini vuole darci una mano, siamo pronti a collaborare".