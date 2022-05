Organizza serata con escort,viene rapinato di 3mila euro. Beffa a Portuense

Voleva passare una notte indimenticabile, ma non aveva pensato a un esito per nulla scontato. Un uomo di origini straniere è stato rapinato dopo aver organizzato una serata con due escort. La vittima del raggiro, di origini romene, aveva appuntamento in un albergo in via Antonio Pacinotti, nel quartiere Portuense, con le due giovani ragazze.

Ma dopo aver pagato 250 euro, una delle due escort è uscita dalla stanza facendo ritorno poco dopo con due uomini. L'uomo è stato poi rapinato dalla banda, per un totale di 3mila euro. È stato poi la vittima della rapina a ricostruire agli agenti quanto accaduto. Secondo quanto riferito, gli aggressori avrebbero spintonato la vittima per poi derubarla e fuggire via. L'uomo ha rifiutato l'intervento del 118. Le indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato San Paolo.