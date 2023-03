Ornella Muti, una bella vita alle spalle: nuove sorprese all'orizzonte

Ornella Muti, sempre più bella a dispetto del tempo che passa, è del segno dei Pesci perché è nata il 9 marzo 1955. La sua vita, come tutte quelle raccontate dai rotocalchi, appare fortunata e piena d’amore ma le mie Napoletano non sembrano essere proprio d’accordo. Ora però, passato a parte, il destino sembra riservargli ancora interessantissimi spunti per costruirsi nuovi splenditi ricordi.

Da quanto mi dicono le mie carte uno dei segreti di Ornella Muti, per rimanere sempre giovane, sta proprio in quel suo mix tra genio e sregolatezza che neanche il passare del tempo, e le prove che la vita le ha riservato, sono riusciti a cancellare. Per lei la vita va presa con un pizzico di follia costi quel costi. Ora finalmente questa follia che è sembrata a lungo, per molti, la chiave di lettura per certe difficoltà che hanno attraversato la vita di Ornella potrà tornare ad essere protagonista dei suoi giorni perché si alleggerirà un po’ tutto il contesto intorno a lei tanto che tornerà a vivere con leggerezza.

Piccole defaillance, ma con il lavoro duro si superano

Qualche piccola defaillance nella salute, che si risolverà con leggerezza che caratterizzerà i suoi giorni a venire, servirà solo a ricordare a Ornella che, ora più che mai, la sua ricetta di vita è valida e va seguita minuto per minuto: la vita va vissuta e assaporata cercando di scoprirne sempre il nuovo senza lasciarsi mai annoiare dal vecchio. Ascoltami però, perché non posso sottovalutare ciò che aggiungono le carte: nonostante questo bisogno di assaporare la vita quello che mantiene saldo il tuo equilibrio è la consapevolezza di quanto che sei riuscita a realizzare e che vuoi costruire ancora, quindi a lavoro!

In questo periodo, grazie anche a quella che potremo chiamare maturità o forse più semplicemente consapevolezza, il tuo approccio con la realtà è divenuto più razionale ma anche più determinato a prendere ancora un po’ di quello che a lungo hai pensato ti spettasse di diritto ma che invece di sei dovuta conquistare con fatica. Ti sei trovata davanti difficoltà che non avevi proprio programmato e ora ti imbatti in ostacoli che forse neanche immaginavi potessero intralciarti il passo ma, come al solito, non demordi certa come sei delle tue idee e delle tue capacità. Oggi, poi, se c’è qualcuno che ti ostacola lo scavalchi perché sei veramente stanca dei capricci degli altri.

In attesa dell'amore

Certo se arrivasse l’amore sarebbe l’elisir migliore per ogni cosa. Vedo dalle carte che lo aspetti come l’aspettavi quando ancora eri completamente fiduciosa che l’amore potesse dare il vero significato alla tua vita. In questo periodo Cupido volteggia intorno a te e potrebbe decidere da far scoccare un suo dardo.

Pronta a rivoluzionare ancora una volta la tua vita? Sta solo a te decidere. Ci sono idee e progetti che ti girano nella testa già da molto tempo e ora è tempo di darsi da fare per realizzare ogni cosa. Perché sempre seguendo ciò che stanno dicendo le mie carte appare evidente, cara Ornella, che ti trovi ormai ad un punto che a te sembra d’arrivo ma invece è un incredibile nuovo punto di partenza.

Ecco allora il consiglio delle mie Napoletane: ti senti un po’ smarrita o più semplicemente un po’ demotivata, non ti fermare, continua con la tua determinazione a cercare ciò che più desideri perché credimi il destino te lo ha messo da parte proprio in attesa che andassi a prenderlo.

