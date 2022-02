Orrore a Roma, dentro casa con il cadavere della compagna. Indagato 65enne

Vive con il cadavere della compagna, morta da mesi, sul divano: indagato 65enne. I carabinieri, intervenuti nell'abitazione per un controllo, hanno trovato il corpo in evidente stato di decomposizione.

I carabinieri sono entrati per un controllo dentro un appartamento situato in zona Porta Portese. All'interno della casa gli agenti hanno trovato un uomo. Insospettiti da un odore nauseabondo sono andati in soggiorno dove hanno fatto la tragica scoperta.

Cadavere in stato di decomposizione

Sul divano vi era il cadavere di una donna, una 80enne francese compagna dell'uomo, in evidente stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti il decesso è avvenuto circa tre mesi fa. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, per accertare la causa di morte. L'uomo, un 65enne romano, è ora indagato per occultamento di cadavere.