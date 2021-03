Orrore a villa Gordiani, 22enne violentata nel parco. Indaga la Squadra mobile

Una ragazza di 22 anni ha riferito di essere stata aggredita e violentata questa mattina alle 7.30 nel parco Villa Gordiani, nella periferia di Roma est al Prenestino.

La 22enne, che stava correndo nel parco, ha raccontato alla Polizia di essere stata presa alle spalle da un uomo che, dopo averle coperto la bocca con una mano per impedirle di chiedere aiuto, avrebbe abusato di lei. La giovane si trova ora in ospedale per gli accertamenti del caso. Indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma.