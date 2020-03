Orrore al Laurentino: 20enne decapita la madre e tenta di uccidere la sorella

Omicidio sabato notte in via James Joice 48, in zona Laurentino 38, a Roma. Un ragazzo di 20 anni con problemi psichiatrici, al culmine dell'ennesimo litigio, ha ucciso la madre, una 46enne, colpendola ripetutamente al collo con un coltello. Il giovane si è poi scagliato contro la sorella che si è rifugiata dai vicini di casa.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia Eur per accertare i motivi della lite sfociata nell'omicidio. Non si esclude che, a generare la discussione, possa esserci la separazione dei genitori. All'arrivo dei militari il 20enne era in casa con ancora i vestiti sporchi di sangue.

Ritrovato e sequestrato anche il coltello con cui ha ucciso la madre, una 46enne. A dare l'allarme la sorella di 15 anni, rimasta lievemente ferita, che si è rifugiata dai vicini dopo aver tentato inutilmente di fermare il 20enne.