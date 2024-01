Orrore nel cortile della scuola, cadavere trovato durante la ricreazione

Il corpo di un uomo, dell'apparente età di 25-30 anni, è stato trovato nel cortile di una scuola del quartiere Trionfale, a Roma.

La scoperta nell'Istituto comprensivo Trionfale, che va dalla scuola d'infanzia alla secondaria di primo grado.

Indagini in corso

Ancora non identificato, l'uomo morto ha una ferita lacerocontusa alla testa e la Polizia, che indaga sull'accaduto, non esclude l'omicidio. Sotto choc gli studenti che, durante la ricreazione, hanno visto il corpo adagiato a terra in una pozza di sangue.

Si indaga per omicidio

Al momento gli inquirenti che stanno lavorando al caso indagano per omicidio. Il cadavere, infatti, presentava una profonda ferita alla testa. Da una prima ricostruzione dei medici legali potrebbe esser stato colpito con un martello o con un'ascia. Indaga la Squadra Mobile di Roma.