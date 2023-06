Orrore sulle ferrovie: un cadavere sui binari. Circolazione dei treni in tilt

Giallo sulle ferrovie laziali: un cadavere è stato trovato sui binari a 300 metri dalla stazione ferroviaria di Campoleone, pochi chilometri a nord di Aprilia.

A dare l'allarme, poco prima delle 5 del mattino, un macchinista che ha notato il cadavere sulle traversine. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e la Polfer, insieme ai sanitari del 118. L'uomo deceduto non è stato ancora identificato, perché non aveva con sé dei documenti. In corso le analisi per capire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era a bordo di un treno da cui poi in qualche modo sarebbe stato sbalzato fuori.

Il ritrovamento del cadavere ha provocato rallentamenti e ritardi fino a 30 minuti dei treni sulle linee ferroviarie Roma-Napoli passando da Formia e sulla Roma-Nettuno.