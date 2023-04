Orsi a passeggio in Abruzzo: massima attenzione a Lecce nei Marsi e Pescina

Letargo finito, in Abruzzo sui svegliano gli orsi marsicani e iniziano a girovagare per i paesi. Due gli avvistamenti a distanza di poche ore: a Lecce nei Marsi, confine del Parco Nazionale d'Abruzzo e a Collarmele, la montagna sopra Pescina, dove sono state trovate impronte presumibilmente di una mamma con due cuccioli.

E scatta di nuovo la massima attenzione. Soprattutto a Lecce nei Marsi, dove sono ormai anni che un orso si aggira alla sera e al mattino tanto da essere ormai quasi stanziale. Così il sindaco del Comune, Augusto Barile, ha emesso una “raccomandazione” ai residenti invitando a spostare l'orario di conferimento dei rifiuti organici dalla sera al mattino. “Se l'orso non troverà più da mangiare - spiega il primo cittadino – smetterà do passeggiare per il paese e resterà in montagna. La serie di avvistamenti – aggiunge Barile – è il segno che il nostro territorio è all0interno di un ecosistema sano dove gli animali si riproducono senza problemi. E' importante però seguire le raccomandazioni del Parco Nazionale che invitano alla prudenza in caso di avvistamento. I residenti sono ormai abituati e sanno come comportarsi ma essere il Paese dell'orso attira curiosi che devono assolutamente avere un atteggiamento di prudenza qualora incontrassero l'animale”.

Massima attenzione anche a Pescina e Collarmele. Qui, come riporta il sito marsicalive, il sindaco Antonio Mostacci ha spiegato che è stata registrata la presenza di un esemplare di orso con due cuccioli nel nostro territorio”. Dichiara il sindaco, “i carabinieri forestali e i guardia parco sono stati già allertati ed hanno già provveduto a fare i sopralluoghi del caso. Da quanto mi è stato rappresentato le orme puntano verso le montagne ma comunque invito tutti alla massima prudenza ed a segnalare eventuali altri avvistamenti”.

La stessa attenzione che il sindaco di Pescina Mirco Zauri chiede ai suoi concittadini.

“Raccolgo l’invito a prestare la massima attenzione fatto dal Sindaco di Collarmele”, afferma il sindaco Zauri, “nostro comune confinante, in modo da adottare la stessa attenzione di una possibile presenza di un’orsa con due cuccioli al seguito”.

Non è allarme ma massima attenzione.