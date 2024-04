Orsini contro Cruciani, battaglia dalla radio alle offese: "Sei uno stupido"

Alessandro Orsini contro Giuseppe Cruciani, una battaglia a colpi di insulti, attacchi, post al vetriolo che da più di un mese infiamma via etere dalla Zanzara di Radio24 e rimbalza su social e commenti al limiti della querela.

Un botta e risposta continuo che nelle ultime ore è arrivato su X con un post di Orsini che dà dello stupido al conduttore.

La vicenda

Tutto ha avuto inizio con un commento del professore Alessandro Orsini da Bianca Berlinguer su Putin. Orsini aveva sposato la linea putiniana creando la reazione furibonda di Cruciani che lo ha pensantemente attaccato dai microfoni della Zanzara. La risposta è arrivata su X dove Orsini ha definito Cruciani la “persona limitata più simpatica che conosca insieme a Calenda”. Nel commento di un mese fa, che annunciava un aggiornamento sulla pagina YouTube nel quale spiegava l’utilizzo delle parole di Vladimir Putin sull’Italia, aggiunge: “Non so Calenda che cosa capirà. Credo niente, ma tentar non nuoce”.

La risposta

Cruciani è uno che difficilmente "abbozza" e puntualmente pizzicava Orsini ogni volta che poteva. Una sorta di goccia cinese che ha scatenato l'ira del Prof che, oggi - martedì 16 aprile -, ha sparato a zero sul Cruc. Un post lunghissimo che sintentizzava un pensiero: "Cruciani è uno stupido".

Il post

"Caro Giuseppe Cruciani - scrive Orsini su X - premesso che ti voglio bene e che mi sei molto simpatico, è chiaro che sei uno stupido. Non ho capito perché dobbiate sempre insultarmi e prendermi a parolacce a Radio 24 senza conoscere niente degli argomenti che trattate. È prassi consolidata e documentata che l’Iran coordini con gli Stati Uniti tutte le sue vendette per i torti che subisce per mano americana e israeliana. Questo è accaduto in altre circostanze, ad esempio, quando l’Iran lanciò i missili contro le basi americane in Iraq per vendicare l’uccisione di Soleimani nel gennaio 2020. Anche gli Stati Uniti agiscono nello stesso modo quando sparano in Medio Oriente. Ad esempio, Trump avvisò Putin che stava per lanciare i suoi missili contro la Siria nell’aprile del 2017 per evitare che ci fossero morti tra i soldati russi".

La "Prassi"

"Questa prassi è stata escogitata perché il Medio Oriente è una polveriera e una scintilla potrebbe generare un incendio indomabile che forzerebbe il Cremlino e la Casa bianca a combattere guerre che non vogliono. Ad ogni modo, ho parlato di questa “prassi” oggi sul Fatto quotidiano. Se leggerai il mio articolo, troverai quello che cerchi. Comunque ti voglio bene, non ho niente di personale contro di te, come affermi erroneamente. Sei uno stupido della radio, ma che male c’è a essere uno stupido della radio in un mondo pieno di conduttori televisivi cretini? Un’ultima cosa: a gennaio 2024, una delegazione di Biden e una delegazione di Khamenei si sono incontrate in Oman. Biden ha richiesto l’incontro per pregare l’Iran di chiedere agli Houthi di cessare il lancio di missili nel Mar Rosso. Capito? Biden parla con l’Iran e l’Iran ha fatto sapere a Biden dove e quando avrebbe lanciato i missili contro Israele. E poi l’Iran ha dato a Israele 72 ore di tempo per organizzare la difesa aerea: l’ha dichiarato persino il ministro degli Esteri dell’Iran. Sei uno stupido, però sei anche una brava persona. Mi piace la tua libertà. Sei libero di essere stupido e questa libertà te la sei presa tutta. Ti abbraccio e ti auguro ogni bene. In un mondo mediatico dominato dai cretini, gli stupidi innalzano il livello del dibattito. Pensa come siamo messi".

In attesa della controreplica

Ora c'è da aspettarsi sicuramente un'altra bordata di Giuseppe Cruciani. Intanto ascoltatori e seguaci dei social seguono a colpi di like la battaglia. Vedremo chi vincerà questa guerra.