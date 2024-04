Ostia, al via la stagione balneare: differenziata in spiaggia e più pulizia

Il 1° maggio si apre ufficialmente la stagione balneare, in queste ore è attesa la firma dell'ordinanza sindacale che ne sancisce la partenza. "Le spiagge sono pulite per domani, per l'apertura della stagione balneare".

Lo ha sottolineato l'assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi.

L'assessore Alfonsi

"A Capocotta abbiamo fatto un sopralluogo con il Wwf. I nuovi macchinari saranno utilizzati a una distanza massima di 5 metri dalle dune per non alterare il paesaggi - ha aggiunto Alfonsi -. Lì la vagliatura verrà effettuata in modo manuale. Il Wwf collocherà delle bandierine per delimitare il perimetro oltre il quale bisogna operare manualmente. Si sta facendo un protocollo con il Wwf per farci aiutare a preservare le dune che sono una peculiarità ambientale meravigliosa".

I chioschi

Rispetto ai chioschi nell'area dei cosiddetti cancelli, l'assessora Alfonsi ha garantito: "Apriranno, c'è stata una grande partecipazione al bando. Vogliamo che i nuovi chioschi siano all'altezza delle nuove esigenze del territorio". Al sopralluogo di oggi ha partecipato anche il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, l'assessore al Patrimonio di Roma Tobia Zevi, il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi.

La pulizia

In occasione dell'avvio della stagione balneare domani a Roma, e a seguito del sopralluogo di oggi del sindaco Roberto Gualtieri, l'azienda comunale per i rifiuti Ama - incaricata della pulizia dei 20 chilometri di spiagge libere - fa sapere che con il progetto “Pronto Mare” è stato previsto un nucleo dedicato di uomini e mezzi che svolge attività quotidiane di spazzamento su strade e marciapiedi, vuotatura dei cestoni gettacarte, lavaggio stradale, sanificazione degli imposti di cassonetti e contenitori, rimozione di rifiuti abbandonati su bordo strada. Tutte le attività si svolgono in sinergia e collaborazione con la polizia locale di Roma.

Gli interventi

L’ambito di intervento riguarderà, nello specifico, lungomare Duca degli Abruzzi; Piazzale Lorenzo Gasparri; via delle Repubbliche Marinare; lungomare Paolo Toscanelli; largo delle Sirene; via Giuliano da Sangallo; via della Marina; piazzale Magellano; viale della Vittoria; piazza Sirio; lungomare Duilio; piazzale Mediterraneo; lungomare Lutazio Catulo; piazzale Cristoforo Colombo; lungomare Amerigo Vespucci; piazzale Amerigo Vespucci; via del lido di Castel Porziano; via Litoranea. Nella pianificazione - spiegano da Ama - si è tenuto conto dei principali flussi di traffico pedonale e veicolare. Verranno potenziati gli itinerari di pulizia e lavaggio partendo dalle 4 principali fermate della Metro Roma-Ostia utilizzate per raggiungere i luoghi di balneazione: Ostia Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo. Si provvederà inoltre a garantire interventi quotidiani presso le fermate dei bus sul lungomare e sulla litoranea.

Spazzamento e cestini

Sono inoltre programmati ulteriori passaggi quotidiani su punti particolarmente sensibili come le aree antistanti le fermate metro/bus effettuati da mini-squadre, composte da due operatori con mezzo a vasca, pronte a intervenire per rispristinare il decoro. Il piano prevede inoltre la sostituzione dei cestoni gettacarte danneggiati in tutte le strade coinvolte e il rafforzamento delle attività di svuotamento nei punti di maggior afflusso.

I consigli

Per agevolare la logistica e l’efficienza dei mezzi è stato inoltre sottoscritto un accordo per la sosta dei veicoli e delle attrezzature presso l’area di parcheggio in lungomare Amerigo Vespucci. Per quanto riguarda le utenze non domestiche il Piano Mare 2024 pone particolare attenzione alle attività balneari e di ristoro (stabilimenti, chioschi, ristoranti, circoli, eccetera). Verrà infatti potenziato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” già attivo e che, dal primo giugno e fino a settembre, verrà ulteriormente intensificato con passaggi quotidiani per la raccolta di tutte le frazioni di materiali (indifferenziato, cassette di plastica, multimateriale, organico, cartone e vetro.