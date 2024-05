Ostia, assegnati i chioschi. Chiude l'oasi naturista: ha perso il ricorso

Tre dei cinque chioschi di Capocotta sono stati ufficialmente assegnati questa mattina - giovedì 23 maggio -, a distanza di ben 24 anni dall'ultimo bando. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri direttamente dalla spiaggia di Capocotta.

Una rivoluzione per le spiagge tra Ostia e Torvajanica.

I bandi

I due chioschi Mediterranea (lotto B) e Porto di Enea (lotto D) sono stati assegnati ai due gestori uscenti, ossia la Cooperativa Romana Energia Ambiente C. R. E. A. e il raggruppamento temporaneo di imprese Fonte Ostiense/Il Melograno, con canoni annuali rispettivamente di 40mila euro/anno per il lotto B e di 45mila euro/anno per il lotto D. La base d'asta per entrambi i lotti era di circa 27.000 euro, ribassata a 20.000 in virtù di uno scorporo di alcuni servizi di pulizia che saranno effettuati dai gestori sulle dune.

Le proposte economiche

Le proposte economiche pervenute hanno dunque raddoppiato la base d'asta, permettendo una giusta valorizzazione dei beni. Il chiosco Dar Zagaia (Lotto A), invece, è stato assegnato ad una nuova società, la ditta Pianelli s.r.l., affidataria di altri servizi per Pubbliche Amministrazioni quali la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Aeronautica Militare, l'Esercito). Il canone annuale in questo caso è di 52.000 l'anno con una base d'asta di circa 32.000 euro, ribassata a 25.000 in virtù, anche in questo caso, dello scorporo dei lavori di pulizia delle dune.

Oasi naturista

Addio all'oasi naturista che ha perso il ricorso e quindi dovrà dire addio alla stagione balneare.