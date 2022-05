Ostia, domenica il convegno dei calendiani sulla delega al Litorale

Gli esperti di diritto e gli amministratori eletti nella “Lista Calenda” si riuniscono per un convegno sulla decisione del presidente del Municipio X, Mario Falconi, di cedere la “Delega al Litorale” al Campidoglio, dal nome “Roma Capitale: decentramento, poteri e riforme. La delega al Litorale del Municipio X”, come si legge sulla locandina.

L’appuntamento, si legge in una nota, è per domenica 29 maggio alle 10.30 press la Sala Congressi dell'Hotel "Fly Deco" in Lungomare Paolo Toscanelli 52/A ad Ostia. Verrà analizzata “la scelta del Municipio e del Campidoglio di tornare ad accentrare, quando in Parlamento si tenta di varare l'attesa Legge Speciale su Roma, che trasformerebbe i Municipi in Comuni Metropolitani”. Focus, prosegue la nota, anche “su cosa comporterà questa volontà, annunciata sì, ma senza che nelle Istituzioni si sia mai aperto un reale confronto con le forze politiche e con i cittadini”. Tra i relatori ci saranno il Prof. Angelo Rinella, docente di diritto costituzionale all'università Lumsa e il Andrea Venanzoni, giornalista ed esperto di Diritto Costituzionale e Francesco Carpano, consigliere comunale della Lista Calenda.