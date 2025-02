Ostia, va a fuoco il Faber Village, lo stabilimento sequestrato al clan Fasciani

Un incendio, divampato intorno a mezzanotte e mezza, ha distrutto il Faber Village beach, sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia. Imprecisate le cause delle fiamme nello stabilimento già oggetto di atti vandalici e da tempo in stato di abbandono. Sul posto i poliziotti impegnati nelle indagini.

La denuncia sulle condizioni di degrado

Proprio di recente, il Faber Village era stato oggetto di un’interrogazione, presentata in Campidoglio, da Forza Italia. Venivano denunciate le precarie condizioni dello stabilimento che, per anni, è stato riconducibile al clan Fasciani. Sequestrato e finito in amministrazione controllata, l’impianto, dal 2022, è in mano all'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.