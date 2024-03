Ostia, i bandi per le spiagge slittano. L'assessorato nel caos: nuovo rinvio

Un nuovo pasticcio del Campidoglio mette a rischio la stagione balneare di Ostia: slittano i bandi che l'assessorato alle Attività Produttive guidato da Monica Lucarelli doveva indire. Un caos che rischia di mettere a repentaglio l'estate del mare di Roma.

I bandi del Campidoglio per attrezzare le spiagge libere gestite dal Comune e affidare a imprenditori privati gli arenili dati in concessione sono ancora una chimera.

Venerdì l'ultimo stop

L’ultimo stop risale a venerdì scorso, quando in via dei Cerchi, presso l’Assessorato alle Attività produttive, gli uffici comunali hanno rinviato a data da destinarsi l’apertura della busta per il bando che dovrà affidare i servizi di salvataggio sulle spiagge libere di Ostia.

Il motivo

Da fonti interne l'assessorato procede senza una linea politica e amministrativa. Il dossier spiagge non ha un referente e la questione rischia di impattare sul sindaco Gualtieri che su Ostia ha puntato molto. Il primo cittadino, dicono i sussuri di Palazzo Senatorio, sarebbe molto irritato del caos amministrativo legato ai nuovi bandi. Ma come spesso accade gli assessorati creano ostacoli anche politici che mettono in imbarazzo l'intera coalizione. E così l'assessorato continua a inviare mail agli uffici specificando nell'oggetto "da fare subito" e tutto rimane lettera morta. E' accaduto con le tariffe Cosap sulle edicole, dove solo l'intervento della super assessora Scozzese ha evitato una figuraccia senza precedenti. Ora le spiagge che per Roma significano indotto, turismo, svago. Davanti a questo delirio il dipartimento di via dei Cerchi appare un po' lasciato a se stesso, con i vertici che si vedono di rado in presenza e con un dialogo difficoltoso con la parte politica del Commercio. In questo ginepraio la delega a Ostia potrebbe esser soffiata dal super Alessandro Onorato (uno che di Ostia conosce pure le buche): se così fosse per la Lucarelli sarebbe l'ennesima sconfitta da mettere in archivio.

I lotti in ballo

Il bando comprende le spiagge libere del tratto urbano di Ostia, precisamente il tratto di arenile compreso tra le mura foranee del Porto Turistico di Roma e lo stabilimento balneare "Aneme e Core" sul Lungomare Duca degli Abruzzi, le spiagge sul Lungomare Paolo Toscanelli, la spiaggia sul Lungomare Duilio e le spiagge sul Lungomare Amerigo Vespucci. Il servizio dovrà essere svolto su un fronte mare di circa 1700 metri lineari mediante il posizionamento di n. 17 (diciassette) postazioni dislocate nelle spiagge liberee, si legge nel bando. Da via dei Cerchi però è tutto in alto mare. E il rischio è che possa annegare anche l'intera stagione.