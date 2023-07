Ostia, Municipio e Ama trasformano il lungomare in un deposito di cassonetti

Era proprio indispensabile collocare una distesa di cassonetti all' ingresso del lungomare di Ostia? Se lo chiedono Raffaella Vecchiarelli e Emanuela Bisegna di Azione X Municipio.

Scrivono i due esponenti, denunciando la scelta del Municipio di autorizzare l'Ama a utilizzare il lungomare come deposito; “Da tempo quest'area comunale posta proprio all'arrivo della Cristoforo Colombo al mare, di fronte alla Rotonda di Ostia e alla fontana dello Zodiaco recentemente restaurata, è stracolma di cassonetti per i rifiuti”.

Secondo Azione, "non era proprio possibile trovare un 'altra collocazione in zona meno turistica? Per altro quest'area avrebbe potuto essere dedicata ad un parcheggio, ad un parco, ad un arricchimento per il territorio, non può diventare un' isola ecologica posizionata proprio all'ingresso di Ostia”.

Chi sono i responsabili?

L'amministrazione chiarisca. Chi ha operato questa scelta? Perché si è persa l'ennesima occasione si dare un' immagine decorosa del nostro litorale?