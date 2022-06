Ostia, rifiuti e falò nella pineta di Castelfusano. Blitz degli ecologisti

Blitz dei volontari della "Foresta che avanza", movimento ecologista identitario, all'interno della pineta di Castelfusano dove, durante il sopralluogo, hanno trovato rifiuti e tracce di falò.

“Lo scorso dicembre – spiega la nota - ci eravamo già recati all'interno di quest’area della pineta per denunciare il degrado in cui versa. A distanza di mesi siamo tornati sul posto e abbiamo rilevato che lo scenario si può dire peggiorato.

Viaggio nella Pineta di Castelfusano

"È bastato percorrere alcuni metri all'interno della area verde - spiegano gli attivisti - per imbattersi nei soliti rifiuti e nei soliti accampamenti abusivi in cui abbiamo trovato anche pentole e cumoli di cenere, segno che vengono accessi dei fuochi per cucinare. Dunque con la stagione estiva appena arrivata, a maggior ragione riteniamo sia doverosa la riqualifica e la messa in sicurezza delle zone più critiche della nostra pineta. Come ben sappiamo, - prosegue la nota - la presenza di materiali altamente infiammabili, unita all'azione di sbandati e piromani, sono una delle cause principali del divampare degli incendi, che purtroppo da anni si susseguono durante l'estate. A tal proposito proprio una settimana fa se ne sono susseguiti addirittura due tra il 29 e il 30 maggio.

Questa volta, inoltre, abbiamo svolto simultaneamente anche un volantinaggio con lo scopo di sensibilizzare quanti più cittadini possibili, e la risposta come ci aspettavamo è stata molto positiva, segnale che il problema relativo alla messa in sicurezza della pineta è molto sentita da tutta la comunità. Dal momento che riteniamo sia meglio prevenire che curare, - conclude la nota - ci rivolgiamo ancora una volta alle istituzioni locali, al presidente del X Municipio Falconi, al sindaco di Roma Gualtieri, affinché venga messa in sicurezza l'intera zona. Fino ad allora continueremo a farci sentire”.