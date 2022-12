Ostia, un uomo trovato morto in un hotel: è giallo sulle cause

È giallo a Ostia, dove nel parcheggio di un hotel è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e un medico che hanno esaminato il cadavere. Si indaga sulle possibili cause della morte del ragazzo.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15 di domenica nel parcheggio di un albergo sul Lungomare Paolo Toscanelli. Dalle prime analisi non risulterebbero segni di violenza. La salma resta a disposizione degli inquirenti per determinare le cause del decesso.