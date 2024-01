Ostia, vanno a fuoco le baracche degli ultimi all'Idroscalo: 2 feriti lievi

Fiamme, questa notte, alle 3.20, in via degli Aliscafi 4, presso l'idroscalo di Ostia. A prendere fuoco diverse baracche con all'interno circa 20 persone.

Due di queste sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo e verde all'ospedale Grassi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale di Roma Capitale. Al momento la situazione è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. Iscriviti alla newsletter