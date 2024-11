Over 80 a rischio blocco contro corrente: se la Carta d'Identità è scaduta o è in scadenza, vale la norma anti-ricicliaggio

Siete anziani over 80 e avete un conto corrente bancario? Guardate bene la carta d'identità, perché se la scadenza è prossima, non potrete più avere libero accesso al vostro denaro o fare qualsiasi movimentazione. A congelare l'operatività è una delle norme anticiriciclaggio che prevede la piena validità della Carta d'Identità.

E qui entra in gioco Roma Capitale che ha un ritardo storico nel rinnovo della Cie, con prenotazioni che oscillano trai 9 e 15 mesi a seconda dei quartieri. Accade così che molti anziani si ritrova o la Carta d'Identità in scadenza e, di conseguenza, l'impossibilità di dare operazioni presso l'istituto di credito. E se la banca è particolarmente solerte, in prossimità della scadenza, applica la norma in modalità restrittiva.

Roma Capitale in ritardo cronico cone le Carte d'identità

Su Roma, attualmente i tempi di rinnovo di una carta di identità oscillano dai 9 mesi ai 15 mesi , forse perché il Sindaco è troppo impegnato a multare i cittadini con il suo nuovo giocattolo sparamulte o fare l'ecologista allungando lo smart working ai dipendenti comunali , come se i documenti i cittadini potessero rinnovarli andando nelle loro abitazioni. Il corto circuito perfetto per un sistema bancario ormai sempre più distante da tutto e tutti, da un sistema di norme tanto invocato e idolatrato dai magistrati super splendidi che girano nei talk show serali, senza mai citare almeno un mafioso preso con queste norme antiriciclaggio da Stato di Polizia.

L'appello a Bankitalia

Intervenga il Ministero dell'Economia e la Banca d'Italia che imponga alle Banche la proroga d'ufficio delle procedure antiriclaggio a tutte le persone sopra gli 80 anni.