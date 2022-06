Pacco bomba alla sede della Leonardo: recapitata busta con polvere da sparo

Paura a Prati. Un pacco bomba è stato consegnato la mattina di lunedì 27 alla Leonardo Spa. La busta conteneva polvere da sparo altamente periscolosa e pronta per esplodere.

La busta sospetta è arrivata nella sede romana della Leonardo, la società che si occupa di industria aeronatutica e spaziane, intorno le 11.30 in piazza Monte Grappa. Il pacco è stato sottoposto ai contrilli di sicurezza, come da prassi, per verificare che non ci fosse anomalie. Dalle prime analisi è emersa una sua pericolosità e così sul posto sono arrivati gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l'area, la polizia e la Digos, insieme ai Vigili del Fuoco del nucleo Nbcr.

Da quanto si apprende, la busta era intercettata nell'ufficio corrispondenza era pronta ad esplodere. Il congegno è stato disinnescato sul posto dagli artificieri della questura di Roma ed "era potenzialmente offensivo", hanno spiegato fonti della Polizia all'Agi. All'interno del plico era presente della polvere da sparo. Al momento sono in corso accertamenti sul materiale sequestrato.