Pace Subito, il convegno per il cessate in Ucraina: dalla Cgil ad Alemanno

Pace Subito: si è tenuto a Roma, nella Sala Marconi della Radio Vaticana, il convegno per il cessate il fuoco immediato in Ucraina. Il convegno ha raccolto intorno al mondo cattolico voci trasversali, dalla Rete italiana Pace e disarmo promossa dalla Cgil al Comitato Fermare la Guerra di Alemanno.

È infatti una galassia ampia e trasversale che ha partecipato a questo convegno: Arci, Mcl, Movimento dei Focolari, Acli, Rete italiana Pace e disarmo promossa dalla Cgil, la Comunità di S. Egidio, i Forum del Terzo Settore e Alemanno con il suo Comitato Fermare la Guerra, che rappresenta la parte del mondo della Destra che vuole la fine delle ostilità.

“L’obiettivo - ha spiegato lo stesso Alemanno - è quello di sostenere l’iniziativa di Papà Francesco per arrivare ad un cessate il fuoco e aprire un tavolo di trattative. Esiste un ampio fronte trasversale della società civile che sostiene con convinzione e speranza Papa Francesco nel suo impegno per la ricerca della pace in Ucraina. Papa Bergoglio resta l’unico leder mondiale che si sforza di proporre una vero e realistico piano per il cessate il fuoco, anche attraverso la recente nomina di Cardinal Zuppi quale mediatore di pace.