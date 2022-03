Padel Trend Expo 2022, a Roma il più grande evento di sport dell'anno

Roma ospiterà il primo grande evento internazionale di padel in Italia il prossimo settembre. Tre giorni di incontri, convegni e tavole rotonde al Palazzo dei Congressi per celebrare lo sport dell'anno. Con più di un milione di appassionati, nel nostro paese è scoppiata la "padel mania".

Padel Trend Expo 2022, kermesse del mondo di uno degli sport più amati e praticati negli ultimi anni, si terrà a Roma il prossimo settembre. L'evento, un vero e proprio marketplace, è organizzato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un tre giorni di eventi che si svolgeranno dal 16 al 18 settembre al Palazzo di Congressi con l'obiettivo di far incontrare, dialogare e interagire tutti gli appassionati ed esperti dello sport.

Allenamenti vip e non solo

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno, durante i tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali, vip e special guest. Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community.

Boom di amanti del padel

In Italia negli ultimi anni c'è stato un boom di amanti e iscritti al padel. Il numero di praticanti nel nostro paese supera le 350.000 unità, contando su oltre 5.000 campi da gioco e oltre un milioni di appassionati.

Vicepresidente Federazione Italiana Tennis: "Obiettivo: far tesserare gli appassionati"

Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis ha commentato così l'evento: “Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa 1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso".