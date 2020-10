Palamara radiato: “Ora Zingaretti chiarisca i loro rapporti”. Insorge la Lega

Luca Palamara radiato dalla magistratura, in Consiglio Regionale del Lazio la Lega coglie la palla al balzo e chiede chiarimenti sul rapporto tra il presidente Pd Nicola Zingaretti e l'ex pm.

“Sono mesi che, in qualità di consiglieri regionali del Lazio di area centrodestra, abbiamo richiesto una seduta straordinaria del consiglio regionale in cui Nicola Zingaretti è tenuto a chiarire il suo rapporto con Luca Palamara, dal momento che le intercettazioni telefoniche hanno evidenziato un sodalizio ambiguo, una frequentazione che va assolutamente chiarita anche alla luce di incarichi assegnati e ricoperti negli anni scorsi. Ebbene, dopo mesi il presidente del consiglio regionale Buschini ancora non è stato in grado di calendarizzarla. Gli serve il libretto delle istruzioni? Lo faccia subito, il regolamento del consiglio parla chiaro... Altrimenti saremo costretti a gesti estremi”. Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli.