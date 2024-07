Palestina, a Roma "The Butchers", il nuovo murale di Harry Greb sulla guerra

Su un muro nel centro di Roma è comparso un nuovo murale dell'artista Harry Greb. Il titolo dell'opera è "The Butchers" e si riferisce alla guerra in Medio Oriente.

Un'opera d'arte che trasmette un forte dissenso verso che sta accadendo nella Striscia di Gaza.

Cosa rappresenta

Di fronte ad un bambino palestinese che impugna una fionda, il primo ministro israeliano Netanyahu, vestito con un grembiule da macellaio sporco di sangue e con in tasca dei coltelli, abbraccia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, anche lui con le mani insanguinate.

Le visite

In centinaia, appresa la notizia del nuovo murale di harry Greb si sono radunati per fotografarlo o postare i video. Sicuramente l'opera non mancherà di attirare le polemiche specialmente dal fronte della Comunità ebraica.