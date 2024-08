Palestrina, una 72enne investe due ragazze di 20 anni, una è morta

E' morta questa mattina una delle due 20enni investite domenica da una 72enne alla guida della sua auto a Palestrina, vicino Roma. L'altra ragazza è ferita ma non è in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire , da una prima ricostruzione le due ragazze stavano attraversando la strada quando sono state investite. Sul posto sono intervenute il 118, un eliambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Palestrina.

La 72enne sottoposta agli esami tossicologici

Una delle due ragazze è stata elitrasportata all'ospedale San Camillo di Roma, in gravi condizioni ed è deceduta questa mattina. L'altra è stata invece trasportata all'ospedale di Palestrina, e la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. La conducende dell'auto, 72enne non è rimasta ferita, e sono in corso gli accertamenti tossicologici. Il veicolo è stato sequestrato.