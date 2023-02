Pallavolo, la finale della Coppa Italia maschile torna a Roma dopo 11 anni

La finale della Coppa Italia di pallavolo maschile si svolgerà a Roma il 24 e il 25 febbraio. Erano 11 anni che la Capitale non ospitava la finale del campionato di pallavolo. E invece dopo quello femminile, anche quello maschile si svolgerà a Roma. Esulta l'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato.

“Un grande evento - ha detto l'assessore - che abbiamo fortemente voluto insieme alla Fipav e alla Lega. Un appuntamento che ha un triplice valore per Roma: turistico, economico e sportivo. Sarà una grande festa dello sport e della pallavolo, con Roma e il suo fascino unico a fare da cornice. E imprese dei grandi campioni generano un sano spirito di emulazione tra i giovani, che si avvicinano alla disciplina e allo sport di base”.

Onorato: “Ci aspettiamo un boom per il turismo”

“Gli appassionati e per i tifosi provenienti da tutta Italia sarà un’occasione in più per visitare e raccontare la Grande Bellezza di Roma. Quando c’è un grande evento registriamo il 20% medio in più di presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell’anno senza appuntamenti internazionali”.