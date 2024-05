"Pubblica questa foto, testa di minc...", gli insulti tra Panatta e Bertolucci

Continua i botta e risposta sui social tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. L'ultima stoccata l'ha lanciata Panatta postando una foto in cui sorridente e in formissima sorride con una pallina da tennis e posta l'insulto.

"Perché non pubblichi questa? Sei geloso eh... testa di minch....".

I like

Una pioggia di visualizzazione e un mare di like oltre ai commenti per una coppia che continua a fare show anche sui social. Due amici, sottolineamolo, che giocano con X per stuzzicarsi a vicenda. Una bellissima accoppiata che sta diventando virale giorno dopo giorno

La simpatia

La simpatia di Panatta è innegabile, il suo charme lo stesso di quando volteggiava sui campi da tennis. Un tennis più vero, più bello di quello attuale dove i campioni sembrano bionici e la voglia di sorridere non fa il palio con ace e colpi sottorete.